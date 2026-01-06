قصّة حياة عمرو مصطفى بصوت محمّد منير… إقرأوا التّفاصيل

دبي - فريق التحرير: حلّ الملحّن والفنّان المصريّ عمرو مصطفى ضيفًا على الإعلاميّة إسعاد يونس، في برنامجها “صاحبة السّعادة”، إذ كشف عن بدايات حبّه للموسيقى العربيّة بفضل الفنّان محمّد منير، بعد أن كان يفضّل الأغاني الأجنبيّة في صغره.

وذكر “مصطفى”، أن أول تجربة له مع أغاني منير، كانت في مرحلة المدرسة الإعداديّة ثمّ بدأ منذ ذلك الوقت، متابعة أعمال منير وشراء شرائطه، بعد أن أعجبه أداؤه، في حفلة بجامعة القاهرة، هذا ما دفعه لاحقًا لتقديم أغنية له، رغم أنّه لم يكن محترفًا العزف على الجيتار، لكنّه نجح في نقل الإحساس المطلوب. وشارك لاحقًا في أغنيات أخرى مع منير، مؤكّدًا أن ولاءه كلّه له ومعلنًا عن تعاون قريب يشمل أغنيتَين جديدتَين، إحداهما مستوحاة من قصّة حياته.

في السّياق نفسه، كان عمرو مصطفى، قد كشف في لقاء سابق مع الاعلاميّ معتزّ الدّمرداش في برنامج «ضيفي»، عن تحضيره أعمالًا فنّيّة جديدة، من بينها أغنية للفنّان محمّد منير بعنوان «دروس العمر»، واصفًا إيّاها بأنها الأقرب إلى قلبه وأنّه يروي من خلالها قصّة حياته.

كما تحدّث عن خلافاته السّابقة مع الفنّان عمرو دياب، مؤكّدًا أنّ تلك الخلافات كانت نابعة من محبّة كبيرة، مشيرًا إلى أنّه بعد تعرّضه لأزمة صحّيّة أدرك عمق محبّته لعمرو دياب، واصفًا إيّاه بـ”الأخ قبل أن يكون شريك نجاح”.

وأضاف أنّ عمرو دياب، بادر بالاتصال به قبل نشر منشور الصّلح وما أن بدأت الخطوة الأولى حتّى اختفى كلّ الزّعل، وقال: “عندما يغنّي عمرو دياب أشعر أنّني أنا من يغنّي”.

كما لم يتمكّن عمرو مصطفى من إخفاء دموعه عند حديثه عن المصالحة، مشيرًا إلى أنّ حبّه وتقديره للهضبة لا حدود لهما.

وأكّد عمرو مصطفى، أيضًا أنّه كان السّبب في تعاون عدد من أشهر الموزّعين مع عمرو دياب، مشيرًا إلى أنّ إبداعه الفنّيّ مرتبط دائمًا بالشّغف والمشاعر أكثر من ارتباطه بالقواعد الموسيقيّة.

كما تطرّق عمرو مصطفى، خلال اللقاء إلى الأزمة الصّحّيّة الّتي مرّ بها، موضحًا أنّ مرضه بالسّرطان كان بمثابة «منحة من الله» أعادته إلى عمرو مصطفى القديم وغيّر نظرته للحياة وجعله يقدّر قيم المحبّة والسّلام أكثر من أيّة خلافات أو ضغائن.