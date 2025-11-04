باريس سان جيرمان يُمازح أحمد فهمي: مبروك بقاء نادي الشعلة في الدوري

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 02:15 مساءً - في لفتة طريفة، تبادل كل من النجم أحمد فهمي وفريق نادي باريس سان جيرمان الرسائل عبر حساباتهما الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"؛ في إشادة من الأخير بمسلسل "ابن النادي"؛ الذي تصدر الترند مؤخرًا واستحوذ على اهتمام شريحة واسعة من محبي الأعمال الدرامية، بفضل حبكته التي جمعت بين الكوميديا والدراما الاجتماعية في إطار خفيف وممتع؛ وخاصةً بعد عرض الحلقات الأخيرة، التي جاءت النهاية لترضي الجمهور، والتي سيطر عليها الجانب السعيد والمبهج.

رسائل متبادلة بين نادي باريس سان جيرمان وأحمد فهمي

بعد انتهاء مسلسل "ابن النادي" وتحقيقه نسب مشاهدات عالية وتصدر اسم النجموأبطال العمل ترند مواقع التواصل؛ وجه الحساب الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لفريق نادي؛ رسالة طريفة لبطل المسلسل النجمقال فيها: "مبروك لنادي الشعلة على البقاء في الدوري الممتاز بقيادة المدرب الكبير ريجان ورئيس النادي عمر الشعلة"، وأكمل: " واضح إن اسمكم مش بس شعار... ده واقع في الملعب.. جاهزين للتعاون معاكم قريب جدًا".

ليقوم أحمد فهمي بإعادة نشر المنشور عبر حسابه الشخصي وعلق عليها قائلًا: "نادي الشعلة يرحب بكبير فرنسا".

الرسائل المتبادلة بين أحمد فهمي وفريق باريس سان جيرمان - الصورة سكرين شوت من حساب أحمد فهمي على فيسبوك

أطلعوا على ديون طلعت زكريا تكشف معدن النجوم.. ما علاقة أحمد فهمي؟

رسالة أحمد فهمي لجمهوره بعد انتهاء المسلسل

شكر وامتنان للجمهور

https://www.instagram.com/p/DQbwrgdjSqk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQbwrgdjSqk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

قصة وأبطال مسلسل "ابن النادي"

وبالتزامن مع انتهاء المسلسل وعرض آخر حلقتين به؛ حرص النجم أحمد فهمي على توجيه رسالة إلى جمهوره ومحبيه عبر حسابه على "إنستغرام"؛ قال فيها: "انهاردة نزل اخر حلقتين من مسلسل ابن النادي مع انتهاء حلقاته حابب يكون فيه شكر وعرفان لكل اللي ساهم في خروج العمل بالشكل اللي عجب حضرتكم... من المنتج صديقي وصاحبي طارق الجنايني للمخرج الكبير وحط تحت كلمة كبير دي مليون خط كريم سعد والمولف الواعد مهاب طارق ومدير التصوير حسام حبيب اللي دايماً وشه حلو عليا ومهندس الديكور جيمي والاستاليست مروة عبد السميع الي كل اصدقائي الممثلين اللي كنت بستني اروح التصوير عشان اقابلهم وكل كرو العمل من انتاج و عمال".وأكملموجهًا رسالة شكر إلى كل جمهوره ومحبيه قائلًا: "حتي يبقي الشكر الاول والاخير دايماً لحضرتكم سبب النجاح وسبب التركيز في ان الواحد يشتغل عمل يليق بيكم.. ردود افعلكم الحلوة هي العيدية اللي بستنها زي طفل صغير بعد كل عمل مليون شكرا ليكم. ابن النادي".شارك النجمبطولة مسلسل "ابن النادي" إلى جانب كل من النجوم آية سماحة، سيد رجب، حاتم صلاح، أحمد عبدالحميد، سينتيا خليفة، جلا هشام، شيرين الديب، وريم رأفت، ومن تأليف مهاب طارق، إخراج كريم سعد، وإنتاج طارق الجنايني.

وتدور أحداث المسلسل المكون من 10 حلقات فقط، في إطار اجتماعي خفيف مليء بالمواقف الكوميدية، حيث يجسد أحمد فهمي شخصية شاب يُدعى "عمر أمين الشعلة" يرث نادياً رياضياً شعبياً باسم "نادي الشعلة المصري"، فيجد نفسه فجأة وسط دوامة من التحديات والمشاكل اليومية، بين إدارة اللاعبين والأنشطة المختلفة، وصراعات الإدارة، إلى جانب الضغط الإعلامي، مما يخلق مواقف ساخرة تعكس واقع الأندية المصرية الشعبية، وإلى جانب ذلك، يصطدم أحمد فهمي، بفتاة صغيرة خلال الأحداث، تزعم أنها ابنته، معلنة بذلك بدء أصعب مباراة في حياته، وسط أجواء ومواقف لايت كوميدي.

يمكنكم قراءة دراما وكوميديا بنكهة مختلفة.. عوامل ساهمت في تميز مسلسل ابن النادي

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».