هالاند يحذر "لا يزال لدي الكثير"

الرياص - اسماء السيد - مانشستر (المملكة المتحدة) : حذّر النجم النروجي إرلينغ هالاند خصومه من أنه لا يزال لديه الكثير ليقدمه، رغم سجله التهديفي المذهل مع مانشستر سيتي الإنكليزي.

سجل هالاند الذي يواجه فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا الأربعاء، 26 هدفا في 16 مباراة مع ناديه والمنتخب هذا الموسم.

وكان مهاجم إنكلترا السابق ألن شيرر قد قال الشهر الماضي إن هالاند سيحطم "دون أي شك" رقمه القياسي في الدوري الإنكليزي (260 هدفا) إذا بقي لفترة طويلة.

وسُئل هالاند (25 عاما) خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة الأربعاء عما إذا كان قادرا على تحطيم رقمه القياسي في عدد الأهداف خلال موسم واحد، فرد قائلا "لا أريد أن أبدو مغرورا، لكن أي رقم تقصد؟".

وأوضح الصحافي أنه يقصد حصيلة هالاند البالغة 52 هدفا مع سيتي في موسم 2022 2023 حين فاز بثلاثية دوري الأبطال، الدوري الإنكليزي وكأس الاتحاد.

وخلال ذلك الموسم، وهو الأول له في إنكلترا، سجل هالاند 36 هدفاً في الدوري الممتاز، محققا رقما قياسيا جديدا في موسم واحد.

وأقر المهاجم العملاق (1.95 م) بأنه يسير على السكة الصحيحة هذا الموسم، لكنه شدد على أن تركيزه ينصب على الفريق أكثر من الأرقام الفردية، قائلا "لا يمكنني التفكير في الأرقام القياسية. هذا آخر ما يخطر في بالي. أحاول مساعدة الفريق على الفوز بالمباريات، هذا عملي وهذا هو هدفي الأساسي".

وأضاف "أعلم أن هذا ممل. أعلم أنكم تريدونني أن أقول العكس تماما، لكن هذا ليس الواقع".

وفي رسالة مقلقة لخصومه، أكد هالاند أنه يتطور كلاعب، مشيرا إلى أنه يعمل على تحسين ضرباته الرأسية "أعتقد أنه يمكن للمرء أن يتحسن دائما. هذا أمر أواصل التدرب عليه، ويمكنكم أن تروا أنني أتحسن، ولا يزال أمامي طريق طويل".

من جهته، قال مدرب سيتي الإسباني بيب غوارديولا في مؤتمره الصحافي الثلاثاء إن هالاند أصبح جزءا من قادته هذا الموسم، ووصفه بأنه "لاعب عالمي حقيقي يتمتع بتواضع كبير".

أضاف "أعلم أنه يريد تسجيل الأهداف، لكن لدي شعور بأنه يريد دائما الأفضل للفريق، وهذا أمر نادر".

تابع مدرب برشلونة الإسباني السابق "لديه هذه القدرة، والموهبة، واللطف، سمّه ما شئت. بالطبع عليه أن يسجل الأهداف، فهذا أفضل وسيلة لمساعدتنا، وهذا واضح تماما، لكنه وقع عقدا لمدة عشر سنوات وهو منخرط في العديد من الأمور".