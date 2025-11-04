انطلاق تصوير الجزء السّادس من “المدّاح” في هذا الموعد

قرّرت شركة “الصّبّاح إخوان، بدء تصوير الجزء السّادس من مسلسل “المدّاح” في نهاية شهر تشرين الثّاني (نوفمبر) الجاري، بعد الانتهاء من التّحضيرات الأخيرة واختيار الممثّلين الجدد الّذين سينضمّون إلى العمل.

في هذا السّياق، لا يزال فريق المسلسل في مرحلة كتابة الحلقات النّهائية وترشيح باقي الأبطال تمهيدًا لانطلاق التّصوير واستكمال التّرتيبات الفنّيّة والإنتاجيّة.

وكان المنتج صادق الصبّاح قد أكد في مقابلة سابقة أن مسلسل “المدّاح”، الّذي أصبح جزءًا أساسيًّا من اهتمامات المشاهدين في شهر رمضان، مسلسل متميّز، وليس هناك أيّ مسلسل رمضانيّ آخر يشبهه. وقد يتِمّ تسميته “أسطورة النّهاية”.

يُذكر أنّ مسلسل “المدّاح” الّذي حقّق نجاحًا واسعًا في جزئه الخامس هذا العام، شارك في بطولته: حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصّايغ، محسن محيي الدّين، فتحي عبد الوهّاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمّد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، خالد الصّاوي وغيرهم.

العمل من تأليف أمين جمال، شريف يسري، ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج وهو من إنتاج شركة الصّبّاح إخوان.