بالفيديو.. مقطع متداول يوثق آخر التطورات في مشروع “القدية” قبل الافتتاح المرتقب

موقع الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديدًا يوثق آخر مراحل العمل في مشروع مدينة القدية، إحدى أبرز الوجهات الترفيهية في السعودية .

وأظهر الفيديو مشاهد موسّعة لأعمال البناء والتجهيز في مدينة الألعاب “Six Flags Qiddiya City” والحديقة المائية “Aquarabia”، بالإضافة إلى مكونات رياضية وسياحية أخرى يجري تنفيذها بوتيرة متسارعة.

ويأتي تداول المقطع تزامنًا مع إعلان الشركة المطوّرة عن اقتراب افتتاح عدد من المرافق الترفيهية والرياضية قبل نهاية العام الجاري، حيث يُتوقّع أن تبدأ المدينة في استقبال الزوار تدريجيًا اعتبارًا من شهر ديسمبر المقبل.

ويُذكر أن مشروع القدية يُعد من أضخم المشاريع الترفيهية ضمن رؤية السعودية 2030، ويهدف إلى جعل الرياض وجهة عالمية للترفيه والرياضة والثقافة عبر تجربة متكاملة تجمع بين المتعة والابتكار.