«الالتزام البيئي» والهيئة الملكية لمحافظة العلا يوقعان مذكرة تفاهم لمستقبل بيئي مستدام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي مذكرة تفاهم مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات حماية البيئة والاستدامة ورفع كفاءة الأداء البيئي داخل نطاق محافظة العلا.

ومثل الجانبين في التوقيع على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، الرئيس التنفيذي للمركز المهندس علي الغامدي، والرئيس التنفيذي للهيئة عبير العقل.

وتهدف هذه الشراكة إلى تفعيل التعاون في مجالات الرقابة البيئية والتفتيش، وتطوير الأطر والمعايير التنظيمية، ودمج الاعتبارات البيئية في الخطط التنموية للهيئة، إضافة إلى بناء مؤشرات الأداء البيئي ودراسات تقييم الأثر البيئي.

وتشمل المذكرة تطوير آليات للتفتيش والإبلاغ عن المخالفات، والتعاون في مجالات التقنية البيئية والرقمية والبحث والتطوير، وتنظيم البرامج التدريبية وتبادل البيانات لتعزيز التكامل المؤسسي، إلى جانب إدماج الجانب البيئي ضمن الخطة الاستراتيجية والتنموية للهيئة، وبناء مؤشرات قياس الأداء البيئي، وإنشاء آلية لإعداد التقارير البيئية بشكل منتظم، فضلا عن التعاون في إنشاء آلية للتصنيف البيئي، وإعداد دراسات تقييم الأثر البيئي وخطط إدارة البيئة، والموافقة على التصاريح البيئية للمشروعات الحالية والمستقبلية، بما يتوافق مع نظام البيئة ولوائحه التنفيذية وتنظيم الهيئة وسياساتها العامة.

يذكر أن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي كان قد وقع في فبراير 2025 مذكرة تفاهم مع محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وفي ديسمبر 2024 مذكرة تعاون مع هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، إلى جانب اتفاقية تعاون مع هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية في مايو 2023؛ بهدف الارتقاء بالعمل البيئي وتعزيز مشاريع ومبادرات التطوير المستدام داخل المحميات.