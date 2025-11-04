سعر الغاز الطبيعي يحوم قرب المقاومة-توقعات اليوم 4-11-2025

فقد سعر الزوج بتداولات يوم أمس العزم الإيجابي نتيجة لهبوط مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 ليجبره ذلك على تأجيل الاندفاع الصاعد وتقديم تداولات جانبية مختلطة لنلاحظ تذبذبه حاليا قرب 177.40.

نذكر بأهمية ثبات التداولات حاليا فوق مستوى الدعم الإضافي المستقر عند 177.05 ليزيد ذلك فرص تجديد السعر للمحاولات الصاعدة باندفاعه قريبا فوق مستوى 178.00 ومن ثم لننتظر وصوله للهدف الأول المستقر عند 178.80, أما كسر الدعم الإضافي والثبات أدناه سيجبر السعر على تشكيل موجات تصحيحية جديدة ليتكبد من خلالها لخسائر إضافية بانجذابه نحو 176.40 و175.90 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 177.10 و 178.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم