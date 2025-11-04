الاقتصاد

سعر الباوند مقابل الين دون أي جديد-توقعات اليوم 4-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-11-04 04:48AM UTC

لم يحرك سعر الزوج أي ساكن منذ تداولات يوم أمس مشكلا بعض التداولات الجانبية باستقراره قرب 202.30 ليتأثر بتعارض المؤشرات الرئيسية, بينما ثباته الإيجابي فوق الدعم الرئيسي الأول المستقر عند 200.45 وبمحاولة تشكيل مستوى 201.70 للدعم الإضافي, فإن هذه العوامل تدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد والذي قد يستهدف قريبا لمستوى 203.95 وبتجاوزه سينجح بتسجيل مكاسب إضافية بدأ من 204.60.

 

أما كسر السعر للدعم الإضافي المستقر عند 201.70 قد يجبره ذلك على تأجيل الهجوم الصاعد وتقديم تداولات مختلطة مع توفر فرصة لإعادة اختبار مستوى 200.45 قبل الوصول لأي محطة إيجابية جديدة.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 201.75 و 203.95 

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

