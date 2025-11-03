معرض “فوديكس السعودية 2025” ينطلق في مركز جدة للمعارض والفعاليات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انطلقت اليوم بمحافظة جدة النسخة الثالثة عشرة من معرض “فوديكس السعودية 2025″، والذي يُعقد خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر الجاري، بمركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات.

يهدف المعرض إلى تقديم تجربة متكاملة تجمع المنتجات الغذائية وفرص الاستثمار التجاري في قطاع الأغذية والمشروبات، وذلك بالتعاون مع المعرض السعودي الدولي للامتياز التجاري.

ويشكّل المعرض منصة لبناء الشراكات وتبادل الخبرات بين العلامات التجارية المحلية والعالمية، مع مشاركة أكثر من 200 علامة تجارية من 15 دولة مختلفة.

يضم المعرض أجنحة دولية تعرض أحدث ابتكاراتها في مجال الأغذية والمشروبات والضيافة، ويقدم سلسلة من الأنشطة التفاعلية مثل طاهي المملكة ومسابقات المخبوزات.

يعتبر المعرض فرصة للمستثمرين ورواد الأعمال والموزعين لاكتشاف منتجات مبتكرة وبناء شراكات استثمارية جديدة في جو من الجودة والابتكار.

استقطب المعرض أيضًا أجنحة دولية من آسيا وأوروبا لعرض ثقافاتها ومذاقاتها الخاصة، مع تقديم عروض تذوّق حيّة ومسابقات مخبوزات مميزة.