سعر النحاس يؤجل الارتفاع-توقعات اليوم 4-11-2025

بدأ سعر النحاس بتشكيل بعض التداولات التصحيحية بعد تأكيد فشله بتجاوز الحاجز المستقر عند 5.2000$ لنلاحظ تسلله حاليا نحو 4.9700$ ليتأثر بضعف العزم الإيجابي والناتج عن ثبات مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 80 حتى هذه اللحظة.

قد يضطر السعر لتكبد بعض الخسائر الإضافية مع توفر فرصة لاختبار الدعم الإضافي المستقر عند 4.7500$, أما نجاح السعر بتجاوز الحاجز المذكور سابقا والثبات أعلاه سيفتح ذلك باب تسجيل مكاسب إضافية قد تمتد خلال الفترة الأولية نحو 5.3200$ و5.5100$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.8000$ و 5.1500$

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع