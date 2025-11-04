بطولة "دبليو تي أيه": غوف تُقصي باوليني وتُنعش آمالها ببلوغ نصف النهائي

الرياص - اسماء السيد - الرياض (السعودية) : أقصت الأميركية كوكو غوف المصنفة ثالثة عالميا وحاملة اللقب، الإيطالية جازمين باوليني الثامنة من بطولة "دبليو تي أيه" الختامية في كرة المضرب، وأنعشت آمالها في بلوغ نصف النهائي بعد فوزها الصريح 6 3 و6 2 الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض.

وكانت غوف خسرت مباراتها الأولى أمام مواطنتها جيسيكا بيغولا الأحد، لكنها كشّرت عن أنيابها سريعا في المباراة الثانية التي تقدمت فيها 3 0 في المجموعة الأولى.

وأظهرت الأميركية صلابة أكبر وحصلت على ثلاث فرص إضافية لكسر جديد للإرسال بعدما فعلتها في المرة الأولى، لكنها لم تستغلها.

وكادت غوف تتكلّف غاليا حين ارتكبت خطأين مزدوجين متتاليين في الإرسال لدى تقدمها 4 2، فانكسر إرسالها (4 3) غير منافستها الإيطالية خسرت إرسالها مجددا ما أتاح لغوف حسم المجموعة الأولى بعد 40 دقيقة.

وفي بداية المجموعة الثانية، تحوّل الصراع المتكافئ بين اللاعبتين لصالح غوف التي كسرت إرسال منافستها عند التعادل 2 2 قبل أن تضيّق اللعب أكثر على الإيطالية التي بدت متأثرة بفيروس تعاني منه منذ أيام، حتى انتهت المباراة لصالح الأميركية في ساعة و20 دقيقة.

وكانت باوليني خسرت المباراة الأولى أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا التي تلعب مع بيغولا لاحقا ضمن المجموعة الأولى.