إيمي سمير غانم في رسالة لـ حسن الرداد بمناسبة يوم الحب: من غيرك هكون في الكنافة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 08:15 مساءً - احتفلت الفنانة إيمي سمير غانم بذكرى زواجها من الفنان حسن الرداد، في مناسبة تزامنت مع احتفالات "يوم الحب المصري" والذي يوافق اليوم 4 نوفمبر، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

إيمي سمير غانم تحتفل بيوم زواجها

نشرت إيمي سمير غانم مجموعة من الصور التي تجمعها بزوجها حسن الرداد في لحظات مختلفة، تتراوح بين اللقطات العائلية والمناسبات الخاصة، مرفقةً بتعليق رومانسي طريف. أشارت فيه إلى أن الحياة تفقد حلاوتها ومذاقها بغياب زوجها، وأنها لا تستطيع تخيل حياتها دونه، حيث قالت: "⁨ كل عيد جواز وانت طيب يا اطيب و الذ و احن اب و اجدع زوج، انا منغيرك هكون في الكنافه.. ربنا يطول في عمرك و يخليك لينا".

"عقبال عندكوا".. آخر أعمال حسن الرداد وإيمي سمير غانم الرمضانية

جاءت آخر أعمال حسن الرداد وإيمي سمير غانم خلال مسلسل "عقبال عندكوا" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي 2025، وظهرا كزوجين يخوضان رحلة يتعرفان فيها إلى النماذج المختلفة من الأزواج، وفي كل حلقتين يظهران بشخصيات مختلفة من ناحية الشكل والملابس، وكذلك المهنة التي يعمل فيها كل واحد؛ ليواجها العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

وشارك في بطولته بجانبهما كل من عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، علاء مرسي، سليمان عيد، حجاج عبدالعظيم.

