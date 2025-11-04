هل يرتبط أحمد السقا مجددًا؟ الفنان يجيب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 05:15 مساءً - كشف النجم أحمد السقا عن العديد من جوانب حياته الشخصية والفنية؛ حيث أوضح موقفه من الارتباط مجددًا؛ كما حرص على طمأنة جمهوره ومحبيه على حالته الصحية وذلك بعد الحادث الذي تعرض له مؤخرًا.

ما هي حقيقة ارتباط أحمد السقا مجددًا ؟

تحدث الفنان أحمد السقا من خلال تصريحات صحفية عن عدد من الجوانب المختلفة في حياته الشخصية والفنية، وكان أبرزها إمكانية ارتباطه مجددًا، بعد تساؤل المعجبات عن حالته العاطفية خاصةً بعد إنفصاله عن الإعلامية مها الصغير؛ ليجيبقائلًا: "ربنا يسعد الناس كلها، لأ أنا تمام كدا الحمد لله"؛ في إشارة منه لعدم التفكير في الأمر أقلها في الوقت الحالي.

كما طمأن كل جمهوره ومحبيه على حالته الصحية قائلًا: "أنا مش عارف ايه حكاية صحتي!؛ أنا صحتي زي الفل"؛ وجاء ذلك بعد تعرضه هو ونجله لحادث سير والذي أرجعه البعض إلى إصابته بالحسد؛ قائلًا: "الحادثة اللي حصلت كانت بسيطة الحمد لله".

تجربة فنية جديدة لأحمد السقا

وعن التجربة الفنية التي خاضها مؤخرًا وهي المشاركة مع النجوم هند صبري، إنجي المقدم، يسرا اللوزي، والنجمة الصاعدة جهاد حسام الدين؛ حيث حرص على دعم فرقة المسرح الخطير في موسمه الجديد من خلال مسرحية "وهنا القاهرة" من تأليف وإخراج رشا الجمّال.

قال أحمد السقا: "احنا كنا بنعمل رواية مع مجموعة شباب لدعمهم، وكنا أنا وهند صبري وإنجي المقدم ويسرا اللوزي؛ فأحنا كنا مجرد عوامل دعم، الغرض مش أننا نظهر ولكن مجموعة الشباب دول هما اللي يظهروا".

غياب أحمد السقا عن رمضان 2026

كشفغيابه عن موسم دراما رمضان 2026؛ قائلًا: "أنا السنة دي مليش نصيب لكن السنة اللي بعدها أكيد هكون موجود"، حيث يُعد السقا من أبرز الغائبين عن موسم مسلسلات رمضان 2026، حيث قرر رسمياً الغياب لانشغاله بأكثر من فيلم جديد في الوقت الراهن، بينما يعود لجمهوره بمسلسل جديد في رمضان 2027، لا سيما وأنه من أبرز النجوم الحاضرين على مائدة الدراما الرمضانية، ويحظى بنسب متابعة جماهيرية كبيرة.

أطلعوا على من أحمد وأحمد إلى هيروشيما.. السقا يجمع فريق النجاح مجددًا

أفلام جديدة لـ أحمد السقا

يعمل، على أكثر من فيلم في الوقت الراهن، منها فيلم "هيروشيما" الذي انطلق تصويره مؤخراً، ويُشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم دياب، ياسمين رئيس، حنان مطاوع، أحمد رزق، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، علاء مرسي، والعمل تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج أيمن بهجت قمر، وفيلم سكوير أحمد بدوي، ونيوسينشري زيد الكردي.

وينتمي "هيروشيما" لأفلام الأكشن والغموض، حيث يسلّط الضوء على خطورة التكنولوجيا عندما تُستخدم بشكل خاطئ، وتأثيرها السلبي على العلاقات الإنسانية، كما يناقش الفيلم فكرة "الفضيحة الرقمية"، وتأثيرها المدمر على المجتمع.

ويأتي ذلك، إلى جانب مواصلة التحضير لفيلمه الثاني، الذي يحمل اسم "الديب" فقد سبق وتعاقد على بطولته العام الماضي، إلا أنّ المشروع توقف بشكلٍ مؤقت، لانشغاله آنذاك بسبب الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" الذي عُرض في رمضان 2025، تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد سلامة، وتدور أحداثه في إطار بوليسي.

أحدث أعمال أحمد السقا

عُرض لـمؤخراً، فيلم "أحمد وأحمد" الذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا التي يتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد () في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.

وتتوالى الأحداث، حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سراً صادماً؛ أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، ويجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداءً خطرين، ويكشف أسراراً قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.

فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفيْ الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، والعمل أشرف على كتابته أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبد الله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.

