وكيل وزارة العدل يقف علي سير العمل بادارة التسجيلات التجارية

قام وكيل وزارة العدل رئيس القطاع القانوني مولانا علي خضر، الاثنين، بزيارة لإدارة التسجيلات التجارية و التي تعد الاولي بعد توليه المنصب يرافقه المستشار العام للشؤون الادارية و المالية .
و تاتي الزيارة في إطار خطة الوزارة للوقوف ميدانياً علي سير العمل بإداراتها المتخصصة و للوقوف على عمل المسجل التجاري من النواحي الفنية والنواحي الإدارية .
و عقد السيد الوكيل اجتماعا موسعاَ مع المسجل التجاري بحضور المستشارين و الموظفين بالإدارة و تفقد العمل بصالة الجمهور و قال “وجدنا رضا كبيرا عبر النافذة والخدمات التي تقدم ” كما وقف على العمل بالأرشفة الإلكترونية وحجم العمل والرؤية الجارية حالياً لربط إدارة التسجيلات التجارية بمنصة بلدنا وتقديم الخدمات للمتعاملين مشيراً الي الدور الكبير الذي يقوم به المسجل التجاري في دفع عجلة الاقتصاد وأكد السيد الوكيل ان تسهيل المعاملات التجارية تحفز و تجذب المستثمرين للعمل بالبلاد .
كما بحث اجتماع السيد الوكيل مع الإدارة الترتيبات للانتقال للخرطوم و أضاف السيد الوكيل” ما لمسناه حقيقة من الجمهور أكد لنا إننا نسير في طريق حيوي وفي طريق يحقق الرضا للعملاء والمستثمرين أيضا” كما اطمأن الاجتماع على ربط الإدارة بكل المعاملات المتعلقة بالمنطقة الحرة.
و قال مولانا خضر” نحن نعي تماما أهمية إدارة التسجيلات التجارية كجهة رسمية في حفظ الحقوق كمرجعية في كل المنازعات” مشيدا بجهود السيد المسجل التجاري والعاملين في هذه الإدارة على المجهود الذي يقدمونه.
من جانبه اوضح المسجل التجاري د. محمد احمد دريج ان السيد وكيل وزارة العدل يتابع عن كثب كيفية سير العمل بالإدارة فيما يتعلق بتطوير النظام الإلكتروني و رفع قدرات العاملين و رفع الأداء الإداري لإدارة التسجيلات التجارية. و قال” نحن متفائلون كثيرا بأن تكون لهذه الزيارة نتائج إيجابية مثمرة في القريب العاجل “.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
