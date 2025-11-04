والي البحر الأحمر يستعرض مع وفد الأمم المتحدة جهود التنمية المستدامة في الولاية

التقى والي ولاية البحر الأحمر، الفريق ركن مصطفى محمد نور، الاثنين، بالمهندس حاتم محمد أحمد من منظمة الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (يونبس – UNOPS).

وفي تصريحات صحفية أدلى بها المهندس حاتم عقب اللقاء الذي جمع وفد المنظمة بوالي البحر الأحمر بمكتبه، بحضور كل من المدير العام لوزارة الزراعة بالولاية ومدير مشروع دلتا طوكر الزراعي، أوضح أن الوفد برئاسة المدير القطري للمنظمة، منير جعفر، ناقش تدخلات المنظمة في ولاية البحر الأحمر.

وأشار إلى أن الوالي قدّم شرحًا مفصلًا حول المشاريع التي تنفذها المنظمة في البلاد، وعلى رأسها مشروع تأهيل مياه مدينة بورتسودان، وربط الآبار بالطاقة الشمسية، وصيانة الآبار التي تحتاج إلى إصلاح، إلى جانب صيانة الشبكة الداخلية وتوفير إمداد لمعمل جودة المياه.

وفي جانب الصحة اكد على ضرورة قيام المنظمة بتأهيل عنابر الجيش بمستشفى بورتسودان.

ونوّه إلى أن من أبرز المشاريع التي تنفذها المنظمة هو مشروع الأمن الغذائي الممول من الاتحاد الأوروبي، مضيفًا أن المنظمة قامت بزيارات ميدانية للوحدات البيطرية والزراعية داخل وخارج أسواق المحاصيل.

من جانبه، صرّح مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية، عبد العظيم عبد اللطيف، بأن مشاريع المنظمة تركز على التنمية، خاصة في مجالات المياه، وتقديم المساعدات للمحتاجين والمزارعين والرعاة، ودعم وسائل الإنتاج وأكد أن تنفيذ هذه المشروعات سيبدأ في السادس من نوفمبر الجاري.

سونا