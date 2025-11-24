والي الجزيرة يعلن جاهزية الولاية لتقديم 50 ألف مستنفر لدعم معركة الكرامة

أعلن الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة أن الإستجابة للإستنفار واجب وطني وأكد لدى زيارته صباح اليوم لمقر المقاومة الشعبية بمحلية المناقل برفقة لجنة أمن الولاية أن المقاومة الشعبية والمستنفرين قدموا تجربة فريدة ومتميزة معلناً جاهزية الولاية لتقديم أكثر من 50 ألف مستنفر متدربين تدريبا متقدماً .

من جانبه أعلن اللواء الركن معاش عبد الله علي الطريفي رئيس المقاومة الشعبية بالولاية جاهزية مستنفري المقاومة الشعبية لتحرير كل البلاد من دنس مليشيا أسرة دقلو الإرهابية وقال إن أراضي الولاية لن تطأها أرجل المتمردين .

فيما أعلن اللواء الركن معاش معاوية فضل المولى رئيس المقاومة الشعبية بمحلية المناقل فتح معسكرات التدريب المتقدم بالوحدات الإدارية والمؤسسات الحكومية والإستعداد لتقديم الغالي والنفيس لتحرير دارفور وكردفان .

سونا

