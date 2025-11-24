ياسمين عبدالعزيز: «لو ارتبطت.. مش حقول»!

حسمت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الجدل المثار حول شائعات ارتباطها التي تداولت عبر «السوشيال ميديا» خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها تفضل التركيز في عملها وحاليا غير مرتبطة عاطفيا، وإذا حدث ارتباط فهي لا تفضل الإعلان عنه، وقالت خلال لقائها مع برنامج «ET بالعربي»: «أنا مش مرتبطة، ومركزة في شغلي ولو مرتبطة مش هقول».وسبق أن تبنت ياسمين دعوة السيناريست عمرو محمود ياسين إلى التحرك العاجل لمواجهة ما وصفه بـ «الأمراض الاجتماعية» التي أفرزتها فوضى «السوشيال ميديا» القائمة على تداول الفضائح والشائعات، وأكدت أن الأمر لم يعد مجرد سلوك فردي أو تجاوز أخلاقي، بل تحول إلى مرض يستوجب مواجهة حازمة وفورية.

وتتعاون ياسمين وعمرو رمضان المقبل في مسلسل «وننسى اللي كان»، بعد النجاحات التي حققاها خلال السنوات الماضية، بداية من مسلسل «ونحب تاني ليه» عام 2020، مرورا بمسلسل «اللي مالوش كبير»، وصولا إلى «وتقابل حبيب»، وسيشارك في المشروع الدرامي الجديد عدد من النجوم، منهم: كريم فهمي، شيرين رضا، منة فضالي، ليلى عز العرب، وخالد سرحان، وآخرون، والعمل من إخراج محمد الخبيري.كما تستعد عبدالعزيز حاليا للعودة إلى شاشة السينما بعد غياب دام لسنوات، من خلال فيلمها الجديد «زوجة رجل مش مهم»، الذي تشارك بطولته مع الفنان أكرم حسني، ويخرجه معتز التوني، عن نص من تأليف شريف الليثي، في أولى تجاربه الكتابية، والعمل محاكاة لاسم فيلم «زوجة رجل مهم» الذي قدمه الفنان الراحل أحمد زكي بمشاركة ميرفت أمين، وإخراج محمد خان.

