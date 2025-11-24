الكرملين: بوتين وأردوغان ناقشا هاتفياً خطة السلام في أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان ناقشا، في اتصال هاتفي اليوم الاثنين، مقترحاً أميركياً لإنهاء الأزمة في أوكرانيا.

وأضاف الكرملين أن «فلاديمير بوتين أشار إلى أن هذه المقترحات، بالصيغة التي اطّلعنا عليها، تتماشى مع المناقشات التي جرت خلال القمة الروسية – الأميركية في ألاسكا، ويمكن أن تشكّل من حيث المبدأ أساساً لحل سلمي نهائي».

ويشير الكرملين بـ قمة ألاسكا إلى الاجتماع الذي عُقد بين بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب في أغسطس.

وأضاف: «أكدنا مجدداً اهتمام الجانب الروسي بالتوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي للأزمة الأوكرانية».

كما ذكر الكرملين أن أردوغان أبلغ بوتين بأنه مستعد لدعم العملية بكل السبل، واقترح عقد مباحثات في إسطنبول، وهي المدينة التي استضافت سابقاً ثلاث جولات من محادثات السلام بين طرفي الأزمة خلال العام.