شراكة بين التربية والتعليم وشركة الجزيرة للطباعة والنشر

بحث الأستاذ عبد الله أبو الكرام مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة لدى لقائه الأحد بمطبعة الولاية بمدني الدكتور كمال الدين عوض مدير شركة الجزيرة للطباعة والنشر بحضور الدكتورة عائشة عوض الله مديرة التعليم قبل المدرسة، الشراكة الممتدة بين وزارته والشركة والإتفاق النهائي على طباعة سجلات مرحلة التعليم قبل المدرسة والمناهج المختلفة للعام الدراسي الحالي خلال الأيام القادمة . من جانبه أكد مدير شركة الجزيرة للطباعة والنشر حرص إدارتة الإيفاء بإحتياجات الوزارات والمؤسسات التجارية من المطبوعات بإعتبارها المطبعة الرسمية بالولاية، مجدداً حرصه على الشراكات الإستراتيجية والمساهمة في تطوير مرحلة التعليم قبل المدرسة وإنجاز المناهج في الوقت المتفق عليه . سونا

