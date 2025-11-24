انت الان تتابع خبر الإطار التنسيقي يناقش المعايير والمقومات الأساسية لمنصب رئيس الوزراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بيانالإطار التنسيقي

عقد الإطار التنسيقي إجتماعه الإعتيادي ال(٢٥١) في مكتب السيد هادي العامري، حيث ناقش المجتمعون آخر المستجدات المتعلقة بالإستحقاقات الدستورية والسياسية للمرحلة المقبلة.



شهد الإجتماع مناقشة المعايير والمقومات الأساسية لمنصب رئيس الوزراء، وآلية إختياره داخل الإطار، بما يضمن إعتماد معايير وطنية واضحة تُراعي الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الدولة، ومواجهة تحديات المرحلة المقبلة.كما إستمع المجتمعون للتقرير المقدم من اللجنتين القياديتين اللتين شكلهما الإطار في الأجتماع السابق، وتم الإتفاق على إستمرار عملهما وإستكمال مهامهما في تقييم المرشحين، ومناقشة الإستحقاقات الوطنية.

وهنأ الإطار التنسيقي بتشكيل المجلس السياسي الوطني، معتبراً هذه الخطوة مؤشراً إيجابياً نحو تعزيز العمل السياسي المنظم، وتوحيد الرؤى الوطنية، ومؤكداً في الوقت ذاته الإلتزام التام بالإستحقاقات الدستورية والمُدد الزمنية المحددة لتشكيل الحكومة المقبلة، بما يحفظ الإستقرار السياسي ويحترم إرادة الناخبين.

الإطار التنسيقي

الدائرة الإعلامية

24 تشرين الثاني ٢٠٢٥