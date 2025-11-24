شكرا لبحثكم عن خبر النادي الرقمي بجامعة حضرموت ينظم محاضرة عن الذكاء الاصطناعي لرواد الأعمال وزيادة الإنتاجية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

حضرموت / إعلام الجامعة

أقام النادي الرقمي بجامعة حضرموت اليوم، في ضمن فعاليات الهاكثون الأول لريادة الأعمال والابتكار، محاضرة نوعية بعنوان “الذكاء الاصطناعي لرواد الأعمال وزيادة الإنتاجية”، قدّمتها المديرة العامة لمركز جامعة حضرموت لتدريب الطلاب الدكتورة نزيهة العيدروس، وسط حضور من الطلاب ورواد الأعمال والمهتمين بالمجال التقني.

وتناولت الدكتورة العيدروس خلال المحاضرة ستة محاور رئيسة استهدفت تعزيز الوعي بالتقنيات الحديثة، وتمكين الشباب من استخدامها في تطوير مشاريعهم، والمفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي، وفهم دوره في عالم الأعمال الحديث، وأدوات الذكاء الاصطناعي التي تسهم في مضاعفة إنتاجية المشاريع وتسريع الإنجاز، كذلك إستراتيجيات التسويق المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن استغلال البيانات لتحقيق وصول أكبر ونتائج أدق.

وفي السياق نفسه تناولت خارطة الطريق لروّاد الأعمال للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير مشاريعهم وتحديات الذكاء الاصطناعي في ريادة الأعمال، والحلول المقترحة للتعامل معها، ونصائح وتوصيات لرواد الأعمال لاستثمار الذكاء الاصطناعي بفعالية وأمان.

كما شهدت المحاضرة نقاشات تفاعلية بين الدكتورة والحضور، الذين طرحوا أسئلة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التسويق، وإدارة الأعمال، وتحسين التشغيل داخل المشاريع الناشئة.