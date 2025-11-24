انت الان تتابع خبر الإطار التنسيقي يناقش معايير ومقومات منصب رئيس الوزراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان، "عقد الإطار التنسيقي إجتماعه الاعتيادي الـ(251) في مكتب السيد هادي العامري، حيث ناقش المجتمعون آخر المستجدات المتعلقة بالاستحقاقات الدستورية والسياسية للمرحلة المقبلة".



وشهد الإجتماع "مناقشة المعايير والمقومات الاساسية لمنصب رئيس الوزراء، وآلية إختياره داخل الإطار، بما يضمن اعتماد معايير وطنية واضحة تُراعي الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الدولة، ومواجهة تحديات المرحلة المقبلة".

كما استمع المجتمعون للتقرير المقدم من اللجنتين القياديتين اللتين شكلهما الإطار في الاجتماع السابق، وتم الاتفاق على استمرار عملهما وإستكمال مهامهما في تقييم المرشحين، ومناقشة الاستحقاقات الوطنية، وفق البيان. وهنأ الإطار التنسيقي بـ"تشكيل المجلس السياسي الوطني"، معتبراً هذه الخطوة مؤشراً إيجابياً نحو تعزيز العمل السياسي المنظم، وتوحيد الرؤى الوطنية".

وأكد في الوقت ذاته "الإلتزام التام بالاستحقاقات الدستورية والمُدد الزمنية المحددة لتشكيل الحكومة المقبلة، بما يحفظ الاستقرار السياسي ويحترم إرادة الناخبين".