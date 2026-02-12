انت الان تتابع خبر السوداني يوجّه بالالتزام بالخطة الزراعية وملاحقة التجاوزات على الموارد المائية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتناول الاجتماع الملفات المعروضة على جدول الاعمال، واتخذ بشأنها القرارات والتوجيهات اللازمة، كما جرى استعراض الوضع المائي والجفاف وشحة الواردات للسنة المائية 2025-2026، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التعامل مع موضوع التجاوزات وفق السياقات القانونية المستدامة، ووجه باستمرار عملية المنع وملاحقة التجاوزات بمختلف أنواعها، وأن لا يقتصر هذا الامر على أوقات الشحة المائية، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي.كما وجّه بضرورة الالتزام بالخطة الزراعية وعدم التوسع فيها بما يؤثر على واقع الموارد المائية، وخصوصاً أثناء فصل الصيف.

كذلك وجّه السوداني بإلزام أمانة بغداد والدوائر البلدية في محافظة بغداد، بتحديد سقف زمني لمعالجة مواقع التلوثات البيئية على نهر دجلة والبالغة 11 موقعاً.

وأوصى الاجتماع بأن تدرج وزارة المالية تخصيصات المبالغ المثبتة لمبادرة الحوار حول البيئة والمناخ لتحقيق الازدهار الاقليمي، وفق ما ورد في كتاب وزارة الخارجية الخاص بهذا الشأن.

وتدارس الاجتماع باقي الملفات المعروضة، واتخذ المقررات الآتية بشأنها:

1-اتخاذ وزارة الاعمار والاسكان، وأمانة بغداد، الاجراءات المحددة بشأن تقليل الاستهلاكات المائية، ومنها تركيب العدادات المنزلية، وصيانة وتحديث شبكات توزيع المياه، والعمل على التوعية الاعلامية حول الاستخدام الأمثل للمياه وتقليل الهدر، وإعادة النظر بالتعرفة وتنظيم الدعم.

2-الموافقة على مسوّدة تعديلات تعليمات استغلال الشواطئ وتوجيه الجهات ذات العلاقة لإقرارها.

3-التوصية الى مجلس الوزراء بالموافقة على التعليمات الخاصة بحفر الآبار المائية.

4-إقرار توصيات الاجتماع الرابع للفريق الوطني التفاوضي بشأن المياه الاقليمية المشتركة مع دول الجوار.

5-رفع الجزرات ضمن حوض النهر في مقتربات سدة سامراء، وتخصيص وزارة الداخلية قوّة لتأمين مواقع الجزرات.

