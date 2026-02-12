الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 04:09 مساءً - يتساءل عدد كبير من المواطنين كيف احصل على سكن مجاني من وزارة الإسكان، بعدما أعلنت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عن منح الوحدات السكنية الجاهزة من الوزارة للأسر محدودي ومتوسطة الدخل، وبالتالي يمتلك كل مواطن مسكن لكي يشعر بالأمن والأمان، وسوف نعرض عبر جريدة لحظات نيوز طريقة التسجيل في المنحة.

التسجيل في خدمة الحصول على سكن مجاني

أعلنت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عن خطوات بسيطة يمكنك اتباعها للتسجيل في خدمة الحصول على سكن مجاني في المملكة العربية السعودية، وسوف نوضح كيفية التسجيل في الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الإسكان “من هنا“. قم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة بريدك الإلكتروني وكلمة المرور. من الخدمات الإلكترونية انقر على تبويب الدعم السكني. قم بتعبئة البيانات المطلوبة. اقرأ الشروط والأحكام ثم قم بالموافقة عليها. انقر على إرسال الطلب، يتم التحقق من استحقاق الدعم والرد خلال أيام قليلة أما بالموافقة على الطلب أو الرفض.

الشروط اللازمة للحصول على السكن المجاني

أوضحت وزارة الإسكان الشروط الواجب توافرها، للحصول على سكن مجاني، وتلك الشروط هي:

أن يحمل المتقدم بطلب المنحة الجنسية السعودية.

أن يكون مقيم بشكل دائم ومستمر في المملكة العربية السعودية.

أن يتراوح عمر المتقدم بالطلب بين 25 عام و60 عام.

من الشروط الأساسية أن يكون من مستفيدي الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية.

ألا يكون قد قام بالتقديم على الدعم السكني سابقًا.

ألا يمتلك الشخص أصول أو أوراق تثبت امتلاكه أموال أو عقارات باسمه.

الفئات المستفيدة

يمكن توضيح الفئات المستفيدة من الدعم في السطور التالية:

السيدات المطلقات.

الأيتام والأرامل.

الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقات والعجز.

الأسر التي ليس لديها سكن أو مأوى.

الأسر التي تحصل على المساعدات المالية.

الأسر التي تستفيد بالضمان الاجتماعي.

إن الاهتمام بالأسر محدودة الدخل وتلبية كافة احتياجاتهم من الأمور التي تسعى المملكة العربية السعودية جاهدة إلى تحقيقها، فامتلاك منزل يجعل الفرد يشعر بالأمن والأمان، وبالتالي يخلق مواطن صالح قادرًا على العمل والإنتاج.