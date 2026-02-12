الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 04:09 مساءً - خدمة العملاء رقم مصرف الراجحي الخط الساخن متاح 24 ساعة 1447 مجاناً للشكاوى والاستفسارات

الخط الساخن

رقم مصرف الراجحي الساخن متاح 24 ساعة مجاناً للشكاوى والاستفسارات تم توفيره من قبل بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية وهذا ما نتعرف عليه بشكل مفصل من خلال موقع لحظات نيوز، حيث يتم من خلال هذا الرقم التواصل بشكل مباشر مع البنك من أجل الاستفسار أو السؤال عن أي شيء.

رقم مصرف الراجحي الساخن متاح 24 ساعة مجاناً للشكاوى والاستفسارات

من الجدير بالذكر أن بنك الراجحي يعتبر واحد من أهم المصارف في المملكة العربية السعودية في الخليج كذلك، حيث تأسس البنك ولذلك فقد عمل البنك على توفير رقم مصرف الراجحي الساخن متاح 24 ساعة مجاناً للشكاوى والاستفسارات والذي هو 8001241222.

حيث يتم من خلال هذا الرقم التواصل بشكل مباشر مع البنك من قبل العملاء من أي وقت وفي أي وقت، وتعتبر هذه واحدة من أهم الخدمات التي يقدمها البنك إلى عملائه.

تعرف على الرقم الموحد لخدمة عملاء بنك الراجحي

في إطار عرض رقم مصرف الراجحي الساخن متاح 24 ساعة مجاناً للشكاوى والاستفسارات، يرجى العلم بأن مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية يعمل على تقديم العديد من وسائل الاتصال المتنوعة من أجل الرد على استفسارات وشكاوى العملاء وتلبية احتياجاتهم، ويمكنك التواصل مع البنك من خلال ما يلي:

للاتصال بالهاتف المصرفي الموحد: 920003344 (966+).

لعملاء البنك الحاليين: 8001248880.

للعملاء الجدد: 8001241222.

ما هي أرقام بنك الراجحي

نتعرف من خلال ما يلي على جميع الأرقام التي يوفرها بنك الراجحي لعملائه:

من أجل التمويل الشخصي: يمكنك الاتصال على الرقم 44 33 92000 (966+).

للتواصل المجاني على الهاتف الجوال: اتصل على 800-1190-088، وهو الرقم المصرفي الموحد الجديد.

للتمويل العقاري: يمكنك الاتصال على الرقم المجاني 920003344 (966+).

للتمويل لشراء السيارات: يمكنك الاتصال على الرقم 44 33 92000.

عمل بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية على توفير رقم بنك الراجحي في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، حيث يمثل هذا الرقم الواجهة الرئيسية للتواصل بين البنك وعملائه، كما يتيح خدمة العملاء الراجحي الهاتفية الرقم المباشر للتفاعل مع الشكاوى والاستفسارات.