شراكة تنموية بين هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة و«تنمية الغطاء النباتي» تستعرض فرصًا استثمارية تتجاوز الـ  10 ملايين م2

واستعرضت الورشة (17) فرصة استثمارية في عدد من المحافظات، شملت الطائف والليث والجموم وخليص والكامل، إلى جانب (18) فرصة في المجال البيئي لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بما يعكس تنوع المقومات الطبيعية والسياحية التي تزخر بها المنطقة.
ومن أبرز المواقع المطروحة للاستثمار متنزه الطائف الوطني، ومتنزه جبل القمر بمحافظة خليص، حيث تتجاوز المساحات المطروحة للاستثمار في أكثر من 30 موقعًا 10 ملايين متر مربع، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام القطاع الخاص للاستثمار المستدام في السياحة البيئية والخدمات المرتبطة بها.
كما تناولت الورشة الممكنات التمويلية والداعمة للمستثمرين في المجالين البيئي والزراعي، في إطار دعم المشاريع النوعية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وتأتي هذه الورشة امتدادًا لجهود تمكين الاستثمار النوعي، وتعزيز الشراكات التنموية، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة بمنطقة مكة المكرمة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
