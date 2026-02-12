 موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 1447/ 2026؟ وما هي قيمة تلك المكرمة؟

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 04:09 مساءً - تمثل المكرمة الملكية أبرز وأهم المبادرات في المملكة العربية السعودية التي يتم منحها بشكلٍ سنوي في شهر رمضان للأسر ذات الدخل المحدود أو الأرامل والمطلقات وحتى كبار السن، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء المالية عنهم وسد ما يمكن سداده من الاحتياجات الخاصة بهم.

موعد صرف المكرمة الملكية، وما هي قيمة تلك المكرمة؟

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد صرف المكرمة الملكية، وهي في ١٤ رمضان ١٤٤٥ الموافق 13 إبريل 2026، ويتم تحديد قيمتها على النحو الآتي:

تبلغ قيمة المكرمة الملكية المقدمة من وزارة الموارد البشرية للفرد الواحد مبلغ قدره ١٠٠٠ر.س.

خصصت وزارة الموارد البشرية للأسرة المكونة من فردين مكرمة في شهر رمضان تبلغ قيمتها ١٥٠٠ر.س.

تبلغ قيمتها ١٥٠٠ر.س. في حال كانت الأسرة مكونة من ٣ أفراد، فإن وزارة الموارد البشرية تمنحهم مكرمة يصل قدرها إلى ٢٠٠٠ر.س.

ما هي خطوات الاستعلام عن المكرمة الملكية لشهر رمضان؟

يمكن الاستعلام عن المكرمة الملكية لشهر رمضان من هذا العام من خلال الخطوات الموضحة في النقاط التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الرابط التالي.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول، ومن ثم الضغط على أيقونة البدء.

كتابة رقم السجل المدني الخاص بالمتقدم، وإضافة رقم الضمان الاجتماعي المطور.

ملئ كافة البيانات المطلوبة، ومن ثم الموافقة على شروط وأحكام المنصة.

كتابة رمز التحقق الظاهر على صفحة الموقع، ويليها الضغط على أيقونة عرض، ليتم عرض تفاصيل المكرمة الملكية لشهر رمضان.

شروط التسجيل في المكرمة الملكية

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعضاً من الشروط الواجب اتباعها عند التسجيل المكرمة الملكية، وتتمثل فيما يلي :