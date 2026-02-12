الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 04:09 مساءً - ما هو رمز قبيله بارق هو أحد الأسئلة التي تدور في ذهن الكثير من سكان المملكة العربية السعودية، في أحد القبائل التي استقروا في شبه الجزيرة العربية في وسط القرن السابع الميلادي، وكان لها دورًا هام في الفتوحات والدعوة الإسلامية بشكل كبير، وعبر موقع لحظات نيوز سنعرض لكم رمز قبيلة بارق.

أحد العادات والتقاليد القديمة التي كانت تتم بالمملكة العربية السعودية، هي أن كان لكل قرية رقم ورمز كان يعرف بالرقم أو الرمز الكودي، وفي الأغلب كان هذا الرمز يدل على العديد من الصفات التي يتمتع بها أهل هذه القبيلة، وكان يتكون الرمز من رقم أو أثنين بحد أقصى.

ورمز قبيلة بارق كان هو 524، وهذا الرمز كان يرمز إلى القيادات والشخصيات البارزة التي خرجت من هذه القبيلة وساهمت في تطور المملكة قديمًا وساعدت في رفع شأن البلاد بشكل كبير.

أصل قبيلة بارق

بالطبع أصل هذه القبيلة تشغل العديد من الأشخاص فهي أحد القبائل التي كان له دورًا كبيرًا في عصر الجاهلية والعصر الإسلامي أيضًا، فهي أحد القبائل التي تنتمي إلى قبائل أزد المعروفة من كهلان من سبأ، وهي القبائل الذي جعلت من شبه الجزيرة العربية موطن لهم فعاشوا فيها وحاولوا تطويرها أيضًا، وكانوا أغنى قبيلة من بين القبائل المجاورة.

نسب قبيلة بارق

بالطبع النسبي من الأشياء المهمة لأي قرية، فهي من تحدد أسم القبيلة، فتجد اختلاف العديد من المؤرخون والباحثون في أمور النسب بشكل كبير، ومن أكثر القبائل التي نسبها يقترب من هذا النسب هم ألمع والأنصار والغساسنة وخزاعة، وبعض من الأنساب التي يعتقدها المؤرخون فيما يلي:

الرأي الأول وهو الشائع يشير إلى أن النسب يعود إلى عدي بن حارثة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد، وهو قول ابن هشام وابن حزم.

الرأي الثاني والمنتشر بشكل كبير أيضًا يرجع إلى عوف بن عدي بن حارثة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد، وهو قول وهب بن منبه وابن إسحاق.

الرأي الأخير والذي يستبعده العديد من الناس يشير إلى عودة النسب إلى سعد بن عدي بن حارثة بن عمرو مزيقياء.

قبيلة بارق بين الإسلام والجاهلية

بالتأكيد أنه يوجد اختلاف بين القبيلة في الجاهلية والإسلامية ولكن أيضًا كان يتواجد بعض أوجه الشبه، فنرى أن هذه القبيلة كانت تتمتع بنفوذ كبيرة في عصر الجاهلية وكانت من القبائل عالية الشأن بشكل مميز وملفت، وكانت تعتبر من أغنى القبائل في ذلك الوقت.

كما كان الحال في الإسلام فكانت القبيلة ذات شأن عظيم، ودخلت الإسلام بل وحاربت مع الإسلام ضد قبائل قريش، وحاولت مساعدة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في نشر دعوته بشكل سريع.

وضحنا الإجابة لسؤال ما هو رمز قبيله بارق، فبالطبع رمز القبيلة يرمز إلى العديد من الأشياء المتعلقة بهذه القبيلة، فمن المهم أن يعرف كل مواطني شبه الجزيرة العربية المعلومات حول القبائل التي كانت في هذه المنطقة في القدم.