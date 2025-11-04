أوردت صحيفة مصادر في عددها الصادر صباح الاثنين خبرًا مثيرًا للاهتمام والتعجب والحيرة في ذات الوقت. ■ في متن الخبر، أن مكاتب سجلات الأراضي بالهيئة القضائية ليست لديها قرار بحظر وتقييد أراضي وعقارات ومزارع وشقق ومقار الشركات التي يملكها قادة وأفراد مليشيا التمرد المعروفون بأسمائهم للجهات المختصة. ■ ومما أورده من نقلت عنه الصحيفة الخبر أنه لاحظ من خلال موقعه ما وصفها بحركة بيع واسعة ومتسارعة لعقارات ومزارع وشقق سكنية وأراضٍ عبر (توكيلات) قانونية بغرض البيع. وأوضح المتحدث أنه في عدم وجود قرار من القضاء والنيابة العامة بحظر ممتلكات وعقارات وأراضي المليشيا ومقار شركاتها وممتلكات المتعاونين معها، الأمر الذي يسهّل على المتلاعبين بيع هذه الأصول وغسيلها على حد قوله. ■ ومما قاله المتحدث للصحيفة أن منزل المجرم حميدتي بجبرة ومنزل الهارب عبدالرحيم دقلو بكافوري خارج الحظر لدى مكاتب سجلات الأراضي بالهيئة القضائية. ■ الصحيفة تنتظر توضيحًا من الجهات المختصة. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

