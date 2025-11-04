بالفيديو.. الشهري: دراسة بجامعة الملك سعود أثبتت علميًا أن أحد جناحي الذبابة يحمل بكتيريا والآخر مضادًا لها!

موقع الخليج 365: قال طبيب الأسرة الدكتور سعود الشهري، إن غمس الذبابة في المشروب بعد وقوعها فيه، يساعد على تعقيمه بحسب زعمه.

دراسات علمية تدعم الفكرة

وأوضح "الشهري" خلال مقطع فيديو عبر حسابه على "إكس"، أن جامعة الملك سعود أجرت دراسة عام 2014 حول هذا الموضوع، وتبيّن من خلالها أن أحد جناحي الذبابة يحمل بكتيريا، بينما الجناح الآخر يحتوي على مواد مضادة للبكتيريا.

نتائج مماثلة

وأضاف أن دراسة أخرى في أستراليا، توصّلت إلى نتائج مشابهة، حيث وُجد أن أحد جناحي الذبابة يحتوي على مواد ميكروبية، بينما يحتوي الجناح الآخر على مواد مضادة لهذه الميكروبات.