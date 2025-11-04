دراسة أمريكية: تناول الأسبرين بجرعات منتظمة يقلل خطر النوبات القلبية بنسبة 42% والسكتات الدماغية 14%

موقع الخليج 365: كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن التناول المنتظم للأسبرين بجرعات منخفضة، يساهم في حماية مرضى السكري من النوع الثاني من مضاعفات خطيرة مرتبطة بالقلب والأوعية الدموية.

مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية

وأظهرت نتائج الدراسة، أن تناول الأسبرين بانتظام يخفض خطر الإصابة بالنوبة القلبية بنسبة 42.4%، وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 14.5%.

الفائدة تظهر بوضوح مع الاستمرارية

وقال الباحثون إن فوائد تناول الأسبرين بانتظام، تعود بشكل مباشر على المرضى الذين واظبوا عليه، بغضّ النظر عن مستويات السكر في الدم، بحسب ميديكال إكسبريس.