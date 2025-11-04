قدمت الرائد بمليشيا الدعم السريع, “شيراز”, اعتذارها لحواء السودانية, وخصصت نساء الولاية الشمالية, بإعتذارها وذلك بعد أثارت غضب الشارع السوداني, بعد تصريحاتها التي أطلقتها مؤخراً. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن “شيراز”, كانت قد ظهرت في مقطع فيديو وهي تخاطب جنود المليشيا وتحرضهم على اقتحام الولاية الشمالية قائلة: (أمشوا الشمالية عشان بناتهم وعشان تنظفوا ليهم سلالتهم دي). ضابطة الدعم السريع, خرجت في مقطع فيديو قدمت فيه إعتذارها بعد تحرضها لهجوم عنيف من نساء الشمالية, وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت “شيراز”, في اعتذارها بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (زوجي شايقي وتعرضت للإنتقادات من بناتي وما قلته كان في لحظة حماس). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. ضابطة الدعم السريع “شيراز” تعتذر لنساء الشمالية: (زوجي شايقي وتعرضت للإنتقادات من بناتي وما قلته كان في لحظة حماس) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.