دوري أبطال أوروبا: جوب بيلينغهام يعود إلى إنكلترا لمواجهة سيتي

الرياص - اسماء السيد - برلين :

بدأ لاعب وسط بوروسيا دورتموند الألماني، جوب بيلينغهام، في ترك بصمته تدريجا بعد بداية بطيئة، وذلك قبل عودته إلى إنكلترا لمواجهة مانشستر سيتي الأربعاء في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

انضم جوب إلى دورتموند الصيف الماضي عن 19 عاما مقابل 30.5 مليون يورو (35 مليون دولار)، ليكون من بين أغلى الصفقات في تاريخ النادي الألماني.

سار الإنكليزي على خطى شقيقه جود الذي انتقل إلى ملعب "فيستفالن شتاديون" قبل خمس سنوات وهو في السابعة عشرة.

أصبح جود أحد أكثر اللاعبين موهبة في دورتموند، وتحول إلى نجم حقيقي بعد انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني عام 2023.

وبينما عاد جوب إلى إنكلترا لتمثيل منتخب تحت 21 عاما الذي يحمل شارة قيادته، ستكون مباراة الأربعاء أول ظهور له في بلده بقميص فريقه الجديد.

وكما حال سيتي، يحتل دورتموند مركزا ضمن الثمانية الأوائل، بعدما فاز في مباراتين وتعادل في واحدة من أصل ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا حتى الآن.

جوب على القميص

كان جوب يدرك أن انتقاله إلى دورتموند سيؤدي إلى مقارنات مع شقيقه جود، لكنه شعر أن النادي الأصفر هو المكان الأنسب لتطوره كلاعب.

وكما فعل في سندرلاند، يحمل جوب اسمه الأول على قميصه بدلا من اسم العائلة، بسبب انتشار اسم شقيقه.

وعند وصوله إلى دورتموند، اعترف جوب خلال فترة التحضيرات بأن المقارنات مع شقيقه الأكبر كانت تشغل تفكيره.

قال للصحافيين "إنه أمر تفكر فيه بالفعل. تشعر بهذه المخاوف، خصوصا وأنا لا أزال صغيرا"، مضيفا "لست مثاليا. أفكر في هذه الأمور".

وعلى وقع ذكريات إنجازات جود بقميص دورتموند، استغرق جوب وقتا أطول مما توقعه البعض للتأقلم في البوندسليغا.

بعد أداء جيد في كأس العالم للأندية، حيث شارك أساسيا في ثلاث مباريات وسجل هدفا وصنع آخر قبل أن يغيب عن مواجهة شقيقه بسبب الإيقاف، واجه جوب فترة أكثر صعوبة مع انطلاق الموسم.

استُبدل بين شوطي أول مباراة له في الدوري الألماني، وتسبب ذلك في مواجهة بين والده ووكيله مارك مع المدير الرياضي لدورتموند سيباستيان كيهل في نفق اللاعبين بعد المباراة.

أجبر الحادث النادي على إصدار بيان يؤكد فيه أن هذه "المنطقة مخصصة للاعبين والمدربين والإدارة فقط، وليست للعائلات أو المستشارين".

شارك جوب أساسيا في المباراة التالية بالدوري، لكنه جلس بعدها على دكة البدلاء، ولم يحصل إلا على دقائق قليلة في نهاية المباريات، دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.

في منتصف تشرين الأول/أكتوبر، ارتكب خطأ بارزا في مباراة ضد بايرن ميونيخ، عندما فشل في إبعاد الكرة عن خط المرمى، ما سمح للفرنسي ميكايل أوليسيه بتسجيل هدف الفوز.

لكن هذه النكسة بدت وكأنها نقطة تحول للاعب الوسط.

فبعد ثلاثة أيام، شارك أساسيا في مباراة دوري الأبطال ضد كوبنهاغن الدنماركي، وصنع هدفين في الفوز 4 2.

في كأس ألمانيا الثلاثاء ضد أينتراخت فرانكفورت، ساهم جوب في صناعة هدف التعادل، قبل أن يفوز فريقه بركلات الترجيح.

ويوم الجمعة الماضي، ارتمى اللاعب البالغ من العمر 20 عاما بجسده في اللحظات الأخيرة، ليمنع هدفا محتملا في الفوز الصعب 1 0 على أوغسبورغ.

وقال مصدر في دورتموند لصحيفة "بيلد" الألمانية يوم الإثنين إن جوب مرشح للبدء أساسيا ضد سيتي.

تطور سريع

ورغم الضجيج المتزايد حول جوب، وربما أيضا من داخل عائلة بيلينغهام نفسها، يشعر دورتموند أن تطور اللاعب لا يتأخر، بل يسير بوتيرة أسرع من المتوقع.

قال المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش الجمعة "رأيتم في مباراتنا الأخيرة ضد فرانكفورت ما يملكه من قدرات. إنه حاضر بدنيا وذهنيا".

أضاف "لست قلقا، على العكس، أعلم ما يستطيع فعله. نحن نبنيه تدريجا، والتطور يسير أسرع مما كنت أتوقع، لأن هذا الفتى يملك الكثير من الجودة".