الأفواج الأمنية بعسير تضبط مهربًا يحمل (16,758) قرصًا طبيًا غير مرخص

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تم اكتشاف علاج جديد لمرض السكري

توصل فريق من الباحثين إلى اكتشاف مذهل يمكن أن يغير مستقبل العديد من مرضى السكري حول العالم. حيث تم تطوير علاج جديد يعتمد على تقنية حديثة لعلاج مرض السكري من النوع الثاني.

العلاج الجديد يعتمد على تقنية الجينوم والتي تسمح بتعديل الجينات المسؤولة عن ارتفاع مستوى السكر في الدم. وقد أظهرت الدراسات الأولية نتائج مذهلة حيث تمكنت هذه التقنية من خفض مستوى السكر في الدم بنسبة تصل إلى 50% خلال فترة وجيزة.

وقد أثار هذا الاكتشاف الجديد ضجة كبيرة في مجتمع الطب والعلماء حول العالم، حيث يعتبر هذا العلاج الجديد نقلة نوعية في علاج مرض السكري. ومن المتوقع أن يبدأتجارب السريرية قريبًا لتقييم فعالية هذا العلاج الجديد على نطاق واسع.

ومن المتوقع أن يكون لهذا الاكتشاف تأثير كبير على حياة الملايين من مرضى السكري حول العالم، مما يمنحهم الأمل في علاج فعال ومستدام لهذا المرض الخطير.