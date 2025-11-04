مندوب المملكة الدائم لدى “الإيكاو” يتم انتخابه رئيسًا للجنة التعاون الفني والتنفيذ

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فاز المهندس محمد بن سامي حبيب، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، بمنصب رئيس للجنة التعاون الفني ودعم التنفيذ (TCC) لمدة عام. تم انتخابه خلال الاجتماع الأول لمجلس المنظمة في دورته الـ 236 في مونتريال بكندا.

تأتي هذه الخطوة لتعزيز الدور الهام الذي تلعبه المملكة في المنظمة الدولية ولتعكس الثقل الاستراتيجي للمملكة بين دول العالم في مجال الطيران المدني وصناعة النقل الجوي. ويعكس اختياره الثقة التي يحظى بها من قبل المجلس والعالم بأسره في قدرات وكفاءات الكوادر السعودية.

يجدر بالذكر أن مجلس الإيكاو يُعتبر الجهاز التنفيذي الدائم للمنظمة، حيث يضم 36 دولة تم انتخابها لفترة ثلاث سنوات ويتخذ القرارات الهامة بين دورات الجمعية العمومية، بما في ذلك وضع السياسات العامة والميزانية.

تحت مظلة المجلس توجد العديد من اللجان، بما في ذلك لجنة التعاون الفني ودعم التنفيذ (TCC) التي تقدم المشورة للمجلس حول سياسات وبرامج التعاون الفني والمساعدة في بناء القدرات والتدريب.