اجتماع بين وزير الثقافة ورئيسة صندوق تنمية الثقافة والفنون في أوزبكستان

التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، في مدينة سمرقند اليوم، معالي رئيسة صندوق تنمية الثقافة والفنون في جمهورية أوزبكستان غاياني أوميروفا، وذلك على هامش المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في دورته الـ43 المنعقدة في جمهورية أوزبكستان.

التعاون الثقافي بين البلدين

وهنّأ سموُّه الجانبَ الأوزبكي على استضافة الدورة الـ 43 للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو، وإقامة “بينالي بُخارَى”للفنون، واصفًا إياه بالحدث الفريد الذي يُجسّد تلاقي التاريخ العريق مع الإبداع المعاصر، ويؤكد دور الفن في تعزيز الحوار بين الثقافات، مشيدًا بمشاركة جمهورية أوزبكستان في إكسبو 2025 أوساكا التي عكست جهودَها في تعزيز التبادل الثقافي والحوار العالمي.

توسيع آفاق التعاون الثقافي

ناقش اللقاءُ أهميةَ توسيع آفاق التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين، مشيرًا إلى التعاون الثقافي المتميز ومن ذلك اختيار أوزبكستان ضيفَ شرفٍ لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2025م، واستضافة وفدٍ أوزبكيّ بقيادة معالي وزير الثقافة نزاربيكوف أوزودبك، إلى جانب مشاركة جمهورية أوزبكستان في بينالي الفنون الإسلامية في نسختيه 2023 و2025 عبر إعارة قطعٍ أثرية قيّمة من الفن الإسلامي، بالإضافة إلى مشاركة بينالي الدرعية بعرض التصميم الفائز بالدورة الافتتاحية من جائزة المصلى في بينالي بُخارَى الذي تُنظِّمُه أوزبكستان.

تعزيز التعاون في حماية التراث الثقافي

وتناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون في مجال حماية وصون التراث الثقافي على الصعيد الدولي، ومن أبرز ذلك الشراكة مع مؤسسة التحالف الدولي لحماية التراث (ألِف) دعمًا للجهود العالمية الهادفة إلى صون التراث الإنساني والحفاظ عليه للأجيال القادمة.

وحضر اللقاء معالي مساعد وزير الثقافة الأستاذ راكان بن إبراهيم الطوق، ووكيل وزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد بن عبدالرحمن الكنعان، ومندوب المملكة الدائم لدى منظمة اليونسكو الدكتور عبدالإله بن علي الطخيس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان يوسف بن صالح القهرة.