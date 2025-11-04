لسبب غريب.. بالفيديو: محام يكشف عن قصة شخص خسر 40 مليون ريال في دعوى قضائية

موقع الخليج 365: كشف قانوني عن قصة شخص خسر 40 مليون ريال، بسبب شعوره بالخجل من صديقه وهو الطرف المدين.
40 مليون ريال
وقال القانوني :"تواصل معي واحد عنده قضية بـ 40 مليون ريال، وعنده عقود ومحادثات وأموره كويسة، حقه مرة واضح".
تجاوز مدة التقادم
وأضاف :"للأسف إنه رفع القضية بعد 5 سنوات و 6 أشهر، وهذا بعد انقضاء الدعوى لتجاوزه مدة التقادم وسقط حقه".
مستحيل
وتابع :"الشخص برر تأخره بأنه كان مستحي رفع قضية ضد الطرف الآخر لأنه صديقه، فكان يصبر عليه، لكن مع كامل الأسف تجاوز مدة التقادم والله يعوضه خير".
November 4, 2025