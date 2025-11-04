مدير الأمن ورئيس أركان الحرس المالي الإيطالي يبحثان سبل التعاون في المجالات الأمنية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اجتمع اليوم معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي في مكتبه مع رئيس أركان الحرس المالي بالجمهورية الإيطالية الجنرال جوزيبيه أربوريه، والوفد المرافق له.

تم خلال الاجتماع مناقشة التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي سياق متصل، جرى تبادل وجهات النظر حول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي وتطويره بما يخدم مصلحة البلدين.

وأكد الفريق البسامي خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون الأمني بين السعودية وإيطاليا وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الجريمة والإرهاب.

كما شدد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في سبيل تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة وحول العالم.

وختم اللقاء بتأكيد الجانبين على الحرص على مواصلة التعاون الوثيق وتبادل الزيارات والخبرات في المستقبل لمزيد من تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.