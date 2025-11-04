بعد غياب 3 سنوات.. أحمد حلمي يعود بفيلم جديد مع هند صبري

أحمد حلمي يتعاون مع هند صبري لأول مرة

"أضعف خلقة".. مزيج من الكوميديا السوداء والدراما

قصة فيلم "أضعف خلقه"

"أضعف خلقه" يسلط الضوء على قضية حق الحيوانات في حياة كريمة

أحمد حلمي ضيف شرف في "ضي" و"الست"

https://www.instagram.com/p/DDPlBZANZxV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDPlBZANZxV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 07:06 مساءً - يقطع الفنانغيابه عن شاشة السينما، الذي دام ثلاثة أعوام تقريباً، منذ فيلمالذي عُرض عام 2022؛ حيث تعاقد على بطولة مشروع سينمائي جديد، يُعيده إلى الجمهور بشكلٍ جديد ومختلف تماماً؛ مما يعكس حالة الانتعاشة الفنية التي يعيشها في الوقت الحالي.فيلم أحمد حلمي الجديد، يحمل اسم "أضعف خلقه"، والذي سيجمعه ولأول مرة بالنجمة هند صبري. والعمل إخراج عمر هلال، في ثاني تجارِبه الإخراجية السينمائية، بعد فيلم "فوي فوي فوي" الذي عُرض قبل عامين. فيما يتولى إنتاج المشروع "فيلم كلينك"، و"فرونت رو فيلمد إنترتينمنت"، والمنتج أحمد بدوي. ومن المُقرر انطلاق التصوير يوم 14 نوفمبر الجاري.ويُقدمفي فيلمه الجديد تجرِبة سينمائية مختلفة؛ حيث يمزج الفيلم بين الكوميديا السوداء والدراما والتشويق؛ مقدّماً حكاية رمزية جريئة عن الحب والبقاء والتنازلات الأخلاقية، وتنتهي بأحداث غير متوقَّعة.ويُجسد حلمي واحداً من أكثر الأدوار تعقيداً في مسيرته الفنية المُمتدة منذ أكثر من 25 عاماً؛ حيث تنطلق القصة بالعودة إلى عام 2007، من داخل حديقة الحيوانات بالجيزة؛ حيث كانت يُجسد دَور عالم حيوانات نزيه يعمل فيها.وتتوالى أحداث الفيلم، مع تراجُع مستوى حديقة الحيوان، وسْط أقفاصها المتهالكة؛ حيث يكافح عالم الحيوانات المخلص للحفاظ على مبادئه في ظل تراجُع الموارد والانحلال البطيء للمؤسسة.وفي منزله، يواجه ضغوطاً متزايدة، تتمثل في الدخل المتواضع الذي بالكاد يكفي أسرته، والحِمل غير المتوقع الذي يؤدي إلى تفاقُم أزمة داخل الأسرة. ومع مشاهدته لمعاناة الحيوانات التي أقسم على حمايتها، يبدأ برؤية انعكاس أسرته فيهم؛ حيث إنهم محاصَرون بالظروف ويسعَون إلى الحرية. عندما يعرض أحد الزوار الأثرياء "تبني" بعض الحيوانات الزائدة عن الحاجة في الحديقة، يجد هذا العالم نفسه أمام مأزق أخلاقي مؤلم يختبر حدود النزاهة والتضحية والحب.أما النجمة؛ فتُجسد داخل أحداث فيلم "أضعف خلقه" المُقرر طرحه في صالات السينمات خلال وقت لاحق من عام 2026، دَور أم تواجه الإيمان والخوف والبقاء، وسْط حالة عاطفية عميقة.ومن جانبه، قال المنتج محمد حفظي، في بيانٍ صحفي: "إنّ الفيلم المرتقَب هو أحد أكثر المشاريع طموحاً التي خضناها على الإطلاق. هذا الفيلم يجمع منتجين يتميزون ليس فقط بذكائهم التِجاري؛ بل بشغفهم بسرد قصص تتجاوز حدود المنطقة وتصل إلى الوجدان في كلّ مكان".فيما قال جيانلوكا شقرا، الرئيس التنفيذي لشركة فرونت رو فيلمد إنترتينمنت: "إنّ قصة الفيلم تسلّط الضوء على قضية حق الحيوانات في حياة كريمة، وهو موضوع نادراً ما يتم تناوُله في السينما العربية، لكنه في جوهره عن الإنسانية، عن التعاطف، والاختيارات، والقدرة على الصمود، وهي الأشياء التي تشكّل هويتنا".أما المخرج عمر هلال؛ فأشار إلى نشأته في القاهرة؛ حيث كانت حديقة الحيوان بالجيزة بالنسبة له مكاناً يجمع بين الدهشة والمأساة الصامتة. قائلاً: "إنّ الفيلم يلتقط هذا التوتر بين الجمال والاضمحلال، بين الحب والفقد. أنا ممتن لوجود شركاء يشاركونني الشغف بسرد القصص الجريئة عميقة المعنى".يُذكر أنّشارك مؤخراً كضيف شرف في فيلم "ضي" للمخرج كريم الشناوي. كما سيظهر في فيلم "الست"، بطولة زوجته الفنانة منى زكي، كضيف شرف أيضاً، ومن المُقرر طرحه في السينمات خلال وقتٍ لاحق من العام المُقبل.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر الخليج 365»