دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة

دشنت دائرة مرور ولاية الخرطوم اليوم برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة بمحلية كرري تحت إشراف ومتابعة اللواء شرطة/ هناى محمد إبراهيم مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم ، بالتنسيق بين وزارة المالية الإتحادية والإدارة العامة للمرور.

حيث شهد مراسم التدشين د/ عبدالمحسن محمد مدير إدارة التحصيل الإلكتروني بوزارة المالية الإتحادية وممثل الأمن الإقتصادي، والأستاذ/ معاوية أحمد مدير إدارة التحصيل الموحّد بولاية الخرطوم، وممثل شركة CDS المنفذة للنظام الإلكتروني، و العقيد شرطة/ علي حاج شريف مدير مركز ترخيص شهداء الكرامة، والعقيد شرطة/ محمد صالح مدير الشؤون المالية بدائرة مرور ولاية الخرطوم.

إستعرض المتحدثون أهمية تطبيق نظام الدفع الإلكتروني في تسهيل معاملات المواطنين، وإتاحة السداد من أي مكان، والحد من عمليات الإحتيال، إضافة إلى تمكين الدولة من التحكم الدقيق في موارد التحصيل وتعزيز الرقابة المالية.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن إدارة مركز ترخيص شهداء معركة الكرامة أعلنت أن العمل بالنظام سوف يبدأ بصورة مباشرة إعتباراً من السادس من نوفمبر الشهر الجاري ، إيذاناً بمرحلة جديدة في تطوير الخدمات المرورية وتحديث أنظمة الدفع والتحصيل المالي في البلاد.