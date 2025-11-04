شكرا لقرائتكم خبر وزارة الاتصالات تختتم برنامج »CODE Gate« بفعالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بمركز ريادة الأعمال الرقمية (كود)، برنامج (CODE Gate) بإقامة فعالية (CODE Gate Mixer)، التي جمعت رواد الأعمال العالميين ومؤسسي الشركات التقنية الناشئة المشاركة في البرنامج، بحضور نخبة من الفاعلين في القطاع والمنظومة الريادية المحلية؛ بهدف تعزيز التواصل وبناء الشراكات بين رواد الأعمال والمستثمرين والجهات الداعمة في منظومة الابتكار الوطنية.

ويهدف البرنامج إلى استقطاب الشركات الناشئة العالمية وتمكينها من افتتاح مقار إقليمية في المملكة، بما يسهم في نقل المعرفة وتوطين التقنيات الحديثة ودعم نمو الاقتصاد الرقمي.

وشهدت الفعالية جلسات حوارية ولقاءات تعريفية وفرصا للتواصل بين مؤسسي الشركات التقنية والمستثمرين من القطاعين العام والخاص، بما يعزز تكامل الأدوار في منظومة الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جعل المملكة مركزا إقليميا للابتكار والتقنية.