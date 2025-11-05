“من أنت لتحاسب الناس على ماضيهم؟”…بالفيديو.. إعلامي يروي قصة رجل حاول البعض التفريق بينه وبين زوجته

موقع الخليج 365: روى الإعلامي أحمد المالكي في مقطع فيديو قصة أحد الأشخاص الذي يشكو من محاولات بعض الناس التفريق بينه وبين زوجته، وتذكيره دائمًا بأخطائها في الماضي.

“من أنت لتحاسب الناس على ماضيهم؟”

وقال مالك: "من أنت كي تحاسب الناس على ماضيهم؟"، موضحًا أن أحد الأشخاص قال له: "أنا متزوج منذ عامين، وزوجتي تسوى عيوني الاثنين، لكن هناك من يحاول تشويه صورتها في نظري. لا يهمني كلامهم ولا أسمع منهم، لكن ما يؤلمني أنهم يحاولون تذكيري بأخطائها في الماضي، وأنا لا أرد عليهم."

التحذير من التخبيب بين الأزواج

وأضاف الإعلامي: "هناك أشخاص هدفهم فقط التخبيب بين الأزواج، وكلنا نعلم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فأرجوكم إن لم تسعوا للإصلاح بين الناس والأزواج، فلا تكونوا مجرمين تسعون للتفريق بينهم أو بين الأصدقاء أو الزملاء. بأي ذنب ستقابلون ربكم؟"

مثال من سيرة الصحابة

وتابع موضحًا: "عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن مسلمًا في البداية، ومع ذلك لم يدعُ الرسول عليه أو يأمر بقتله، بل دعا له بالهداية للإسلام."

“من فينا بلا ذنب؟”

وأردف مالك: "من منا ليس لديه ذنب، سواء رجل أو امرأة؟ لا يوجد أحد كامل، والمصيبة فيمن يستمر في الخطأ، لكن من تاب تاب الله عليه، فلا تخربوا بيوت المسلمين، واتقوا الله."

دعوة للتوبة وعدم محاسبة الناس على الماضي

وختم حديثه قائلًا: "إذا كان الله يعفو ويقبل التوبة، فمن أنت لتحاسبهم على ماضيهم؟ اتقِ الله، فالتفريق بين الأزواج ودمار البيوت ذنب عظيم، والله قد يدمر من يسعى فيه، ولن ينجو في الدنيا قبل الآخرة."