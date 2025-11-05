دوري أبطال أوروبا: سان جرمان يخسر ديمبيليه وحكيمي في شوط واحد أمام بايرن

الرياص - اسماء السيد - باريس : خسر باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب خدمات لاعبيه الدوليين المهاجم عثمان ديمبيليه والظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي في الشوط الأول من مواجهة ضيفه بايرن ميونيخ الألماني الثلاثاء على ملعب بارك دي برانس في باريس ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخرج ديمبيليه العائد من إصابة قبل أسبوعين والذي شارك أساسيا للمرة الثانية في خامس مبارياته منذ العودة، في الدقيقة 25 بعد ثلاث دقائق فقط من إلغاء حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" هدفا له بداعي التسلل.

ولم يُعرف ما إذا كان ديمبيليه قد تعرّض لإصابة جديدة، إذ ظهر وهو يتحدث مع قائد الفريق الدولي البرازيلي ماركينيوس والظهير الأيسر الدولي البرتغالي نونو منديش قبل أن يتجه نحو خط التماس ومن ثم يُستبدل بالكوري الجنوبي لي كانغ إن، حيث أكمل طريقه مباشرة نحو غرف الملابس.

والتقطت الكاميرات حديث ديمبيليه مع حكيمي في المباراة السبت خلال الفوز على نيس 1 0 ضمن الدوري، حين قال له "أشعر بألم شديد في العضلة الخلفية".

لكن المهاجم الدولي المتوّج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2025، تدرب بشكل طبيعي الأحد والإثنين، فيما أوضح مدربه الإسباني لويس إنريكي الاثنين أنه سيقرر في اليوم التالي عدد الدقائق التي سيلعبها صاحب القميص رقم 10.

وتعرض سان جرمان الذي تأخر في الشوط الأول بهدفين نظيفين أمام بايرن، لنكسة ثانية بإصابة الظهير حكيمي بعد تدخل عنيف من الخلف من المهاجم الدولي الكولومبي لويس دياس مسجّل الهدفين (4 و32)، وذلك في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول.

وسقط حكيمي على الأرض يصرخ من شدة الألم في حاكل قدمه اليسرى وأدرف الدموع حيث تجمّع اللاعبون حوله والفريق الطبي، فيما أشهر الحكم البطاقة الحمراء لدياس بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" بعدما كان رفع البطاقة الصفراء فور وقوع الخطأ.

وأدخل إنريكي لاعب الوسط الشاب سيني مايولو بدلا من حكيمي قبل نهاية الشوط الأول.