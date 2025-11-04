شكرا لقرائتكم خبر «منشآت» تنظم لقاء حول أفضل استراتيجيات إدارة المشاريع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة «منشآت» ملتقى «أفضل استراتيجيات إدارة المشاريع» لمناقشة كيفية بناء نظام عمل يجمع بين النظام والانسيابية، بمشاركة عدد من المختصين ورواد الأعمال.

وشهد اللقاء الذي عقد بمركز دعم المنشآت بجدة، مناقشة أبرز الأساليب التي تسهم في نجاح إدارة المشاريع ونموها، وتنفيذ أحدث الممارسات في مجالات التخطيط والتنفيذ ومتابعة الأداء؛ لضمان استدامة المشاريع وتحقيق أهدافها.

وركز اللقاء على دعم رواد ورائدات الأعمال عبر تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لدخول عالم إدارة المشاريع بثقة وكفاءة، وعلى إدارة العمليات اليومية والتعامل مع التحديات والمخاطر المحتملة، والتعريف بالهيئات والمؤسسات التي تقدم الدعم الفني والتمويلي لرواد ورائدات الأعمال، من أجل بناء بيئة ريادية محفزة تسهم في تطوير قدرات المشاركين في سوق العمل من خلال مشاريع مبتكرة ومستدامة.

ويأتي تنظيم اللقاء ضمن البرامج التي تنفذها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، لدعم رواد الأعمال وتطوير قدراتهم وتمكينهم من تبني أفضل الممارسات في إدارة المشاريع وتحقيق الاستدامة.