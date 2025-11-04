من بنى الأهرامات ؟.. بالفيديو: عالم الآثار المصري زاهي يجيب ويكشف أهم دليل

موقع الخليج 365: كشف عالم الآثار المصري زاهي حواس خلال لقائه مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "ضيفي"، عن حقيقة بناة الأهرام الحقيقيين، موضحًا حديثه بالأدلة والبراهين الأثرية.



نفي فرضية «الكائنات الفضائية»

وسأل الدمرداش ، عالم الآثار زاهي حواس قائلا :" من نبى الأهرامات ؟" . وأجابه حواس : «هناك من يقول إن الأهرامات بناها المخلوقات الفضائية أو حضارة مفقودة، وليس الفراعنة»، مضيفًا: «إذا كان هذا الكلام صحيحًا، لكان هناك دليل أثري أو أثر مادي على الأرض يؤكد ذلك».

وتابع موضحًا: «لدينا كل الأدلة التي تُثبت أن الفراعنة هم من بنوا الأهرامات، ومن أبرزها مقابر العمال بناة الهرم، التي اكتشفناها وتحتوي على ألقاب مكتوبة بالهيروغليفية تتحدث عن دور كل عامل في عملية البناء».

الأدلة من النقوش والمقابر

وأضاف حواس: «النقوش الموجودة في المقابر غرب الهرم تتحدث عن العمال الذين شاركوا في بناء الهرم، وكذلك الجبانة الشرقية التي تضم زوجات وأبناء الملك خوفو».

بردية "ميرر" تروي تفاصيل بناء الهرم

وأوضح حواس أن أهم اكتشاف أثري يرد على من يشككون في بناء الفراعنة للأهرام هو بردية اكتشفها العالم الفرنسي بيير تاليت قبل سنوات قليلة، تتحدث عن أعمال بناء الهرم.

وقال حواس: «البردية كتبها رئيس عمال يُدعى "ميرر"، جاء فيها: أنا من الدلتا، كنت أعمل لصالح الملك خوفو، وأشرف على 40 عاملًا أخذنا الأحجار من المحاجر عبر الترع ووضعناها على المراكب لنقلها إلى موقع الهرم. ثم ذهبنا إلى سيناء حيث بنى خوفو عاصمة، وكان رئيسي المباشر يدعى ددي».

اكتشاف مقبرة "ددي"

واستكمل حواس حديثه قائلًا: «عندما كنت أجري حفائر غرب هرم خوفو، عثرت على مقابر عديدة ونشرتها، باستثناء مقبرة صغيرة. وعندما قرأتها، وجدت أنها تخص ددي، فنشرتها وأصبح ددي من أشهر الشخصيات لأن اسمه ذُكر مع ميرر في البردية التي تحدثت عن بناء الهرم».

حواس يتساءل: هل يمكن تجاهل كل هذه الأدلة؟

واختتم حواس حديثه متسائلًا:

«هل يمكن بعد كل هذه الأدلة أن نصدق من يقول إن الكائنات الفضائية هي من بنت الأهرامات؟!».