درس لا يُنسى.. الفراج يعلق على اشتباكات لاعبي الأهلي والعلا في كرة السلة

موقع الخليج 365: علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج، على اشتباكات لاعبي الأهلي والعلا في كرة السلة.

الأحداث المسيئة

وقال الفراج في تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس: أتمنى صدور بيان عاجل من اتحاد كرة السلة عن الأحداث المسيئة التي حدثت في مباراة ‎الأهلي والعلا أمس الإثنين.

درس لا ينسى

وتابع: صدور قرارات لاحقا تعتبر درسا لا ينسى لمن يفكر في تكرارها، التأني ليس دوما حكمة.

الجولة السابعة

جدير بالذكر أن المباراة أقيمت في صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة، ضمن مواجهات الجولة السابعة، واندلعت المشاجرة بعد صافرة النهاية، حيث وقعت اشتباكات بين لاعبي الفريقين قبل أن يتم قطع البث.