بالفيديو.. “العثمان” يكشف أخطاء شائعة في تناول الزنجبيل ويحذر فئات معينة من استخدامه

موقع الخليج 365: كشف أستاذ واستشاري التغذية السريرية الدكتور عبدالعزيز العثمان، عن أخطاء شائعة في طريقة تناول الزنجبيل، مشيرًا إلى أن الكثيرين يسيئون استخدامه رغم فوائده العديدة.

فوائد الزنجبيل

وأوضح العثمان أن الزنجبيل مفيد في تخفيف أعراض البرد وتنشيط الدورة الدموية وتقليل اضطرابات الجهاز الهضمي والدورة الشهرية لدى النساء، مشيرًا إلى أن الزنجبيل الطازج هو الأفضل، على ألا تتجاوز الكمية اليومية 2 إلى 4 جرامات فقط، بينما الزنجبيل المجفف يجب ألا يزيد عن 250 ملليجرام (ربع جرام) يوميًا.

وحذر من تناول الزنجبيل بكميات كبيرة لأنه قد يسبب حرقة في المعدة، مؤكدًا أنه لا يصلح للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى أو المرارة أو يتناولون أدوية مسيلة للدم، إذ قد يتعارض معها.

بارد أم ساخن

وأشار إلى أن أفضل طريقة لتناوله هي باردًا، إما عبر عصره أو إضافته إلى عصير الليمون، مبينًا أنه لا مانع من شربه ساخنًا لكن يُمنع غليه نهائيًا لأن غليانه يؤدي إلى تطاير المواد المفيدة وفقدان قيمته الغذائية.

مرضى القلب

وشدد العثمان على أن مرضى القلب يجب أن يتجنبوا الزنجبيل تمامًا، مبينًا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى انخفاض مستوى السكر في الدم وزيادة التهابات المعدة والمريء.