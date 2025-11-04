الاقتصاد

ستيلر (XLMUSD) وسط توقعات سلبية – تحليل – 04-11-2025

2025-11-04 12:46PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

عاود سعر سهم تشيفرون CHEVRON CORPORATION (CVX) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لمحاولته أيضاً تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 151.90$، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 161.35$ استعداداً لمهاجمته.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

