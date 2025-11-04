تكنولوجيا: تحديثات iOS 26.1 وiPadOS 26.1 تبدأ بالوصول إلى المستخدمين الآن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت أبل في طرح تحديث iOS 26.1 لجميع طرازات آيفون المتوافقة، إلى جانب إطلاق تحديثات iPadOS 26.1 وmacOS Tahoe 26.1 وwatchOS 26.1 وtvOS 26.1 للمستخدمين حول العالم.

يتضمن تحديث iOS 26.1 ميزة جديدة تُعرف باسم Liquid Glass، تتيح للمستخدمين الاختيار بين عناصر واجهة مستخدم شفافة أو ذات تدرج لوني خفيف.

كما أضافت أبل أخيرًا خيارًا لإيقاف تشغيل الكاميرا من شاشة القفل عبر السحب، وهو طلب انتظره المستخدمون منذ سنوات.

ويجلب التحديث أيضًا تحسينات في تطبيقات Apple Music وLocal Capture وFaceTime الصوتي والمنبهات وApple Intelligence. ووفقًا للشركة، فإن جودة الصوت في مكالمات FaceTime الصوتية أصبحت أفضل بفضل التحسينات الجديدة.

إلى جانب ذلك، حصلت ميزة Live Translation في سماعات AirPods على دعم لغات جديدة تشمل الصينية والإيطالية واليابانية والكورية. كما أضاف تطبيق Fitness خيار تسجيل التمارين يدويًا.

أما مستخدمو iPad، فسيحصلون مع تحديث iPadOS 26.1 على ميزة Slide Over الجديدة لتعدد المهام، بالإضافة إلى تطبيق جديد خاص بـ Apple Vision Pro. بينما يأتي macOS Tahoe 26.1 بتصميم مُحسّن وميزات أمان أقوى، مع دعم ميزة Image Playground لنماذج إنشاء الصور التابعة لجهات خارجية.

وتشترك جميع هذه التحديثات في توفير إصلاحات للأخطاء وتحسينات في الأمان لضمان تجربة استخدام أكثر استقرارًا.

