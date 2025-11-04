صنّاع مسلسل ورد وشوكولاتة يكشفون لـ«الخليج 365» كواليس العمل ورسالته الإنسانية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 08:15 مساءً - كشف صنّاع مسلسل "ورد وشوكولاتة" في حوارٍ مع كاميرا «الخليج 365» عن كواليس العمل الذي يجمع بين الرومانسية والدراما النفسية، ويقدّم رؤية مختلفة لعلاقات الحب المعقدة. وقد أعرب أبطال المسلسل عن حماسهم لتقديم تجرِبة فنية جديدة ومليئة بالمشاعر الإنسانية.

تجرِبة مختلفة

وقد قالت النجمة زينة، إن تجرِبتها في المسلسل كانت مختلفة وصعبة؛ نظراً للطبيعة المركّبة لشخصيتها، التي تتطلب صدقاً ومرونة في الأداء. مضيفةً أن كلّ مشهد يمثّل حالة شعورية مستقلة مليئة بالمشاعر المتناقضة.

أما الفنان محمد فراج؛ فأوضح أن العمل يمثّل تجرِبة مختلفة تماماً عن أعماله السابقة. مشيراً إلى أن الشخصية التي يجسّدها، بعيدة عنه بنسبة 99%. وأضاف مبتسماً: إذا كنتُ على خلاف مع أحدهم وأهداني ورداً أو شوكولاتة، أفضّل أن يعرف سبب حزني أولاً قبل الهدية!

عمل واقعي

وأكّد الممثل يوسف حشيش، أن مشاركته في المسلسل هي تجرِبة مميزة. مشيراً إلى أنه كان سيتابعه حتى ولو لم يشارك فيه؛ لأنه يتناول موضوعات واقعية لم تُطرح من قبلُ. معتبراً أن الدراما الحقيقية، هي التي تعكس مشاعر الناس بصدق.

فيما قال النجم مراد مكرم: إن "ورد وشوكولاتة" ليس عملاً درامياً فقط؛ بل هو درس في الحياة؛ لأنه مستوحًى من قصة حقيقية، ويطرح مواقف تمس كلّ إنسان. مشدداً على أن القصة الجيدة وفريق العمل المحترف، هما أساس النجاح.

المسلسل ليس للترفيه

من جانبها، وصفت النجمة مريم الخشت المسلسل بأنه: "عمل إنساني نابض بالمشاعر". مؤكدةً أن الدراما بالنسبة إليها، هي الأقرب إلى قلبها. وأضافت: "المسلسل ليس ترفيهاً فقط؛ بل قصة حقيقية عاشها أشخاص في الواقع".

واختتم الأبطال حديثهم بالتأكيد على أن "ورد وشوكولاتة"، يقدّم مزيجاً من الصدق والعاطفة والواقعية، ويترك رسالة إنسانية مفادها: أن الحبّ بكل تناقضاته، يظل تجرِبة تستحق أن تُعاش.

يتكوّن مسلسل "ورد وشوكولاتة" من عشر حلقات، وهو عمل مستوحًى من قصة حقيقية أثارت جدلاً واسعاً في العالم العربي. وتبدأ أحداثه في أجواء رومانسية حالمة، قبل أن تتحوّل تدريجياً إلى صراع نفسي وعاطفي معقّد، تتبدل فيه المشاعر بين الحب والخذلان. وتتطوّر الأحداث وصولاً إلى نهاية غير متوقّعة مليئة بالمفاجآت والتقلُّبات الإنسانية.

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب زينة، كلٌّ من: محمد فراج، مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب. بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الجديدة، مثل: يوسف حشيش، وآية سليم. العمل من تأليف محمد رجاء. وإخراج ماندو العدل.

